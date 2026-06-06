Дожди и грозы: какой будет погода в Башкирии в первые выходные лета

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые выходные лета в Башкирии встретят дождями и грозами. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 6 июня, ожидаются кратковременные осадки, а днем местами возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, умеренный, при грозе – порывистый. Днем воздух прогреется до +16, +21°C.

Завтра, 7 июня, принесет дожди и ночью, и днем – осадки охватят всю республику, в ряде районов не исключены грозы. Ветер сменится на северный, умеренный. Ночью температура опустится до +7, +12°C, днем поднимется до +17, +22°C.

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