Многодетная женщина умерла при родах в Уфе: Бастрыкин затребовал доклад

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели женщины в роддоме в Уфе. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

По версии следствия, в позапрошлом месяце у 39-летней пациентки после анестезии во время родов развился анафилактический шок. Женщина скончалась. Ребенка удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Действиям медицинского персонала дадут правовую оценку.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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