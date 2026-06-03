Не успела даже увидеть свою новорожденную дочку: уфимка скончалась после кесарева сечения, её муж остался один с тремя детьми

Семья Фахретдиновых из Уфы очень ждала появления на свет третьего ребенка. Фото: личный архив героев публикации

39-летняя уфимка Айсылу Фахретдинова 8 апреля этого года стала мамой в третий раз: на свет появилась здоровая девочка. Тогда ей впервые по медицинским показаниям провели кесарево сечение, тогда как двоих старших детей, сына и дочку, она рожала сама. Практически сразу после родов состояние женщины стало резко ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ. Жизнь новорожденной малышки удалось спасти, но через два дня семье сообщили, что мамы больше нет... Подробности трагедии в разговоре с «КП-Уфа» рассказал супруг Айсылу Руслан Фахретдинов. Он остался один с тремя детьми.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК

Как вспоминает многодетный отец-одиночка, к рождению младшей дочки они с супругой готовились очень серьезно.

- Мы очень хотели еще ребенка. Нам нравилось, что мы родители, что дарим тепло и заботу. И вот, чтобы продлить это чувство, решились, как говорят, пойти за третьим. Отнеслись серьезно, ходили по врачам, все-таки возраст такой, 39 лет, да и не каждый решится. В начале апреля Айсылу положили в перинатальный центр у нас в Уфе. Там на 8 апреля назначили плановое кесарево – это не была экстренная процедура, - вспоминает Руслан Фахретдинов.

Когда Айсылу и Руслан узнали, что у них будет вторая дочка, их счастью не было предела. Фото: личный архив героев публикации

Ранним утром Айсылу повезли в палату, ввели анестезию, провели подготовительные процедуры и стали проводить кесарево сечение. А затем ее состояние стало резко ухудшатся – как выяснится позже, организм роженицы отреагировал на обезболивающее анафилактическим шоком. Свою новорожденную дочку она увидеть так и не успела – почти сразу после родов впала в кому, из которой уже не вышла.

- После обеда в тот день мне позвонили и сказали, что супруга в тяжелом, но стабильном состоянии. Я примчался, привез все, что нужно и не нужно. У нее была высокая температура, врачей человек пять-шесть вокруг. Утром 10 апреля мне начмед позвонил, сказал, что везут Айсылу на анализы, на МРТ. А до этого нельзя было, состояние не позволяло передвигать ее. Я тогда еще подумал: «Ну, значит, надежда есть, что все будет хорошо», - рассказывает многодетный отец.

В тот же день Руслан снова приехал в роддом и уже там выяснил, что Айсылу перевели в другой корпус. Пока ходил по коридорам и переходам между корпусами, ему позвонил главный врач и пригласил к себе в кабинет, чтобы сообщить о смерти жены.

Айсылу и Руслан со старшими детьми на одной из последних семейных фотосессий. Фото: предоставлено КП

- Тогда я понял, что все очень плохо. Главврач мне все рассказал, психолога в кабинет привел. С ним у нас контакт не получился тогда. Я с трудом вышел из здания, сел в машину, собрался с силами и поехал в Следственный комитет. Написал заявление, 20 апреля дело возбудили, - говорит Руслан.

Врачи в тот день сказали безутешному вдовцу, что сделали все, чтобы спасти его супругу. Однако мужчина решил подать заявление в СК, чтобы там разобрались в произошедшем.

ТЯЖЕЛЫЙ РАЗГОВОР СО СТАРШИМИ ДЕТЬМИ

12 апреля Руслан похоронил жену, а 14-го - пришел в роддом и забрал малышку Динару (имена несовершеннолетних изменены – Ред.) домой. На выписку пришли и 12-летний сын Роберт и дочка Луиза, которой недавно исполнилось 10.

- Сказать деткам, что мамы больше нет, было невероятно сложно. Конечно же, они сильно плакали. Но они меня поддержали тоже, говорили: «Папа, держись!». Видели, что я тоже сильно переживаю. Мне кажется, что им сложно осознать пока потерю в полной мере. В учебу оба ушли, они у нас и в обычной школе хорошо учатся, и в музыкальную ходят. А сын еще на борьбу. Пару дней не ходили, перерыв был, а потом с головой в учебу погрузились, стали больше заниматься, - говорит Руслан.

Фото со дня выписки младшей дочки Руслана и Айсылу из роддома. Фото: личный архив героев публикации

Сейчас присматривать за детьми Руслану помогает по мере сил его мама, а сам он официально ушел в декретный отпуск.

- Я в декрете, но пока что никаких льгот как многодетный отец-одиночка не получил. В заработках просел, ипотеку платить все равно нужно продолжать. Вот, хожу по кабинетам теперь каждый день, - вздыхает уфимец.

Если вы желаете поддержать семью Фахретдиновых из Уфы, оказавшихся в сложной ситуации, сделать это можно, перечислив любую сумму на специальный счет по ссылке.

Айсылу Фахретдиновой было всего 39 лет. Свою младшую дочку она так и не успела подержать на руках. Фото: предоставлено КП

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смерти 39-летней жительницы Уфы в роддоме Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Максимально возможное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 3 лет.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Башкирии.

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