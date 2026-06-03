Молодая многодетная уфимка умерла во время кесарева: возбуждено уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе возбуждено уголовное дело после смерти женщины в перинатальном центре. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

По версии следствия, в позапрошлом месяце у 39-летней пациентки после введения анестезии развился анафилактический шок. Ребенка удалось спасти, однако сама женщина скончалась на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Следователи назначили комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Действиям медицинского персонала будет дана правовая оценка.

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