Дочку спасли, а маму – нет: во время кесарева умерла многодетная молодая уфимка

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе во время планового кесарева сечения погибла многодетная мама. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Уфимка и ее муж готовились к рождению третьего ребенка – долгожданной дочки. На 38-й неделе беременности женщину планово госпитализировали в Республиканский клинический перинатальный центр. Врачи решили провести кесарево сечение. Перед операцией ее ввели спинальную анестезию с препаратом «бупивакаин». Через несколько минут она потеряла сознание и впала в кому. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

Медики успели спасти малышку – девочка родилась живой и здоровой. Женщину спасти не удалось: через два дня она скончалась, так и не увидев дочь.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на лекарственный препарат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Супруг скончавшейся уфимки остался один с тремя детьми. Он пытается справиться с потерей и одновременно добивается привлечения виновных к ответственности.

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