«Комсомольская правда – Уфа» приглашает к голосованию «Клиника года – 2026»

«Комсомольская правда – Уфа» приглашает всех жителей Башкирии активно участвовать в народном голосовании «Клиника года-2026».

Если вы хотите сказать спасибо врачам клиники, в которой вам помогли, - отдайте за нее свой голос. Для этого достаточно выбрать ту клинику, которую считаете лучшей в каждой из номинаций.

После подведения итогов «Комсомольская правда – Уфа» наградит те медицинские учреждения, которые набрали наибольшее число голосов в своих номинациях. В каждой номинации можно голосовать не более одного раза в сутки с одного ip-адреса. Голосование продлится до 31 августа 2026 года включительно.

Чтобы посмотреть всех номинантов «Клиника года-2025», переходите по ссылке на специальный раздел.