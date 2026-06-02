В Башкирии продлили единовременные выплаты контрактникам

Размер единовременной помощи контрактникам установлен в 1 млн рублей с 1 января 2026 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок единовременных выплат для жителей республики, которые заключают контракт с министерством обороны для службы в зоне СВО. Документ будет действовать по 31 мая 2026 года.

С 1 января 2026 года размер этой региональной выплаты для военнослужащих-контрактников составляет 1 миллион рублей.

