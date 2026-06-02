Радий Хабиров поделился, чем бы хотел заняться после ухода с поста главы Башкирии

Хабиров на интервью КП

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, чем бы занялся в случае ухода с поста руководителя региона.

– На такой должности есть особенность, что ты себе в некотором смысле не принадлежишь. Я себя считаю человеком президента. Буду исходить из того, где президент может меня видеть. Может получиться, что он скажет: Радий Фаритович, спасибо большое, всё, отдыхайте. Я бы с удовольствием пошел преподавать, писать научные статьи, – отметил глава республики.

Напомним, Хабиров руководит Башкирией почти восемь лет. Осенью 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности, а в 2019-м и 2024-м - победил на выборах главы региона. Ранее в интервью КП он также сообщил о планах по строительству метро в Уфе.

