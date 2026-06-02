«Мы ведем переговоры» – Хабиров о строительстве метро в Уфе

Уфа растет быстрее, чем успевает развиваться ее инфраструктура. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, новые жилые районы появляются быстро, а школы, ФАПы и дороги за ними не успевают. Пустить автобус туда, где нет дороги, невозможно, а там, где дорога есть, не всегда хватает транспорта.

Хабиров отметил, что частный бизнес готов «заходить» на маршруты, но утверждает, что при нынешних тарифах экономика не складывается. Поднять тарифы – значит ударить по кошельку пассажиров. Поэтому нагрузку пока несет «Башавтотранс». В этом году республика купит для него 100 новых автобусов.

Глава региона также сообщил, что в Уфе продолжают развивать электротранспорт. Вопрос строительства метро прорабатывается – проектная документация когда-то уже готовилась. Хабиров выразил надежду, что после окончания СВО у республики появятся ресурсы для новых крупных проектов.

– Мы ведем переговоры, хотим начать проработки, – отметил руководитель республики.

