Уфимский аэропорт дважды признали лучшим

Международный аэропорт «Уфа» снова стал лауреатом конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» по итогам работы за 2025 год.

Ежегодный конкурс проводится в целях определения успешно развивающихся и конкурентоспособных аэропортов на внутреннем и международном рынке.

Организатором конкурса выступает Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, участие в нем принимают члены ассоциации.

В числе критериев были производственно-финансовые показатели, развитие материально-технической базы, повышение уровня обслуживания пассажиров и обеспечение безопасности полетов в аэропорту.

Награждение победителей конкурса «Лучший аэропорт стран СНГ» состоялось на отчетном собрании Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации в Москве.

1 июня в Москве прошла торжественная церемония награждения 29-й Национальной авиационной премии «Крылья России».

Международный аэропорт «Уфа» вошел в число призеров и стал лауреатом в номинации «Лучший аэропорт — лидер пассажирских симпатий» по итогам 2025 года.

«Для аэропорта «Уфа» победа в конкурсе «Крылья России» – важный этап развития. – поделился коммерческий директор Денис Никитин. – Мы рады, что профессиональное сообщество и пассажиры по достоинству оценили наши усилия. Команда аэропорта продолжит работать над улучшением сервиса и расширением полетной программы. Спасибо всем за доверие и поддержку».

За последние годы авиасообщение из Уфы значительно расширилось как по внутренним, так и по международным направлениям.

На данный момент уже открыты рейсы из Уфы в Сухум (Абхазия), Актау (Казахстан), Бохтар (Таджикистан), Владикавказ.

Запланировано открытие: Геленджик – 7 июня, восстановление полетной программы в Минск – 24 июня.

Значительно увеличено количество рейсов по курортным направлениям.

На текущий момент действует 8 внутренних и 11 международных рейсов из числа открытых в 2021–2025 гг.

До конца года ожидается дальнейшее расширение маршрутной сети.

