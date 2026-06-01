Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 июня 2026 9:02

Прокуратура Уфы через суд добилась выплат семьям трех погибших участников СВО

Родственники военнослужащих не могли оформить муниципальные пособия из-за отсутствия заявлений
Источник:kp.ru
Благодаря вмешательству прокурора права родственников восстановлены.

Благодаря вмешательству прокурора права родственников восстановлены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Уфы обратились родственники военнослужащих, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Граждане просили защитить их право на получение муниципальной единовременной выплаты. Как выяснили специалисты, члены семей не могли оформить положенные деньги, потому что при заключении контрактов сами военнослужащие не подавали соответствующих заявлений. После отъезда бойцов в зону СВО такой возможности у них уже не появилось.

Прокурор города направил в суд иски с требованием предоставить родственникам единовременную денежную выплату. Судья полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Благодаря вмешательству прокуратуры права граждан были восстановлены. Семьям трех погибших участников СВО перечислили положенные средства. Общая сумма выплат составила 1,5 миллиона рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.