Прокуратура Уфы через суд добилась выплат семьям трех погибших участников СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В прокуратуру Уфы обратились родственники военнослужащих, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Граждане просили защитить их право на получение муниципальной единовременной выплаты. Как выяснили специалисты, члены семей не могли оформить положенные деньги, потому что при заключении контрактов сами военнослужащие не подавали соответствующих заявлений. После отъезда бойцов в зону СВО такой возможности у них уже не появилось.

Прокурор города направил в суд иски с требованием предоставить родственникам единовременную денежную выплату. Судья полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Благодаря вмешательству прокуратуры права граждан были восстановлены. Семьям трех погибших участников СВО перечислили положенные средства. Общая сумма выплат составила 1,5 миллиона рублей.

