«Был беззаветно предан семье»: спустя почти полтора года после гибели в Башкирии простились с участником СВО

Фото: администрация Белорецкого района

В башкирском городе Белорецке простились с Эдуардом Гайниевым. Об этом сообщила местная администрация.

Эдуард родился в 1987 году в деревне Больше-Шукшаново Бураевского района. Там же прошли его школьные годы. После учебы он проходил срочную службы в Чечне, где освоил специальность снайпера. Демобилизовавшись, мужчина устроился монтажником на строительстве. В 2019 году создал семью, а через два года он стал отцом.

– Все, кто знал Эдуарда, отзываются о нем как о человеке исключительной ответственности. Он был настоящим мужчиной, который всегда отвечал за свои слова и поступки. Рядом с ним близкие всегда чувствовали защиту, уверенность и веру в будущее. Эдуард обладал удивительным даром – с легкой улыбкой и добрым чувством юмора встречать любые жизненные трудности. Он был беззаветно предан семье и готов был трудиться не покладая рук ради благополучия своих родных, – рассказали о Гайниеве в муниципалитете.

17 декабря 2024 года Эдуард подписал контракт с Миноборны России. 8 января он погиб при выполнении боевой задачи. Простились с рядовым Гайниевым 28 мая 2026 года.

