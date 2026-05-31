Уфимская гимнастка покорила Европу: София Ильтерякова взяла золото и серебро

15-летняя российская гимнастка София Ильтерякова стала одной из главных героинь чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. В течение одного соревновательного дня спортсменка пополнила свою коллекцию сразу двумя наградами, подтвердив статус одного из самых перспективных талантов российского спорта.

Первый чемпионат Европы и первые громкие успехи

Для Ильтеряковой нынешний сезон стал дебютным на взрослом уровне. В начале 2026 года гимнастка впервые выступила среди взрослых спортсменок и сразу заявила о себе, выиграв личное многоборье на чемпионате Москвы. После этого россиянка успешно выступала на международных турнирах, регулярно поднимаясь на пьедестал.

В личном многоборье София претендовала на высокие места, однако допущенная ошибка не позволила ей вмешаться в борьбу за медали. По итогам соревнований россиянка заняла пятое место.

«Я безумно счастлива представлять Россию на первом для себя чемпионате Европы, выступать с флагом спустя пять лет после отстранения. Немного обидно за первый выход, допустила серьезную ошибку. Потом я постаралась собраться и доделать все виды уже спокойнее», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Победа в борьбе с олимпийскими призерами

31 мая в Варне состоялись финалы в отдельных видах программы. Особенно напряженной оказалась борьба в упражнениях с обручем, где Ильтеряковой противостояли признанные звезды мировой художественной гимнастики.

Среди соперниц россиянки были олимпийская чемпионка и чемпионка мира Дарья Варфоломеев из Германии, бронзовый призер Олимпийских игр и многократная медалистка мировых первенств София Раффаэли из Италии, а также бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горносько из Белоруссии.

София выступала первой и задала очень высокую планку, получив от судей 29,900 балла. Несмотря на попытки конкуренток превзойти этот результат, никому сделать этого не удалось.

В итоге россиянка завоевала золотую медаль чемпионата Европы. Серебро досталось Алине Горносько с результатом 29,800 балла, а бронзовую награду выиграла София Раффаэли, набравшая 29,500 балла. Олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев осталась за пределами призовой тройки с оценкой 29,300 балла.

Позднее Ильтерякова добавила в свою коллекцию еще одну медаль европейского первенства, став двукратным призером турнира.

Справка

София Ильтерякова (родилась 7 августа 2010 года в Уфе) — российская гимнастка, мастер спорта России международного класса. Воспитанница московской спортивной школы олимпийского резерва, тренируется под руководством Натальи Глембы. Четырехкратная чемпионка Игр стран СНГ, победительница Игр стран БРИКС среди юниоров, призер этапов Кубка мира и чемпионата Европы. Входит в состав сборной России по художественной гимнастике.

