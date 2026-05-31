Житель Уфы сорвался во время прогулки на Красных скалах

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

На Красных скалах в Нуримановском районе Башкирии пострадал турист из Уфы. Инцидент произошел во время прогулки по одной из популярных смотровых площадок региона.

По предварительной информации, супруги приехали полюбоваться живописными видами. Во время прогулки мужчина оступился и упал со склона. Несмотря на произошедшее, он смог самостоятельно выбраться после падения.

На место прибыли спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Они сопроводили пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

В ведомстве напомнили, что Красные скалы ежегодно привлекают большое количество туристов, однако сложный рельеф требует повышенной осторожности. Практически каждый год здесь фиксируются случаи травмирования отдыхающих.

