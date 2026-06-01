В Уфе прошел юбилейный «День 1000 велосипедистов»

Более 25 тысяч человек приняли участие в велофестивале в Уфе

В Уфе 31 мая состоялся юбилейный, 15-й фестиваль «День 1000 велосипедистов». В этом году масштабный спортивный праздник собрал более 25 тысяч любителей активного образа жизни и велоспорта.

Стартовой площадкой мероприятия стала площадь имени Ленина. Участников приветствовали заместитель министра спорта Башкирии Игорь Ермилов, начальник городского управления по физической культуре и спорту Егор Сорокин, олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, а также представители общественных организаций и бизнеса.

Как отметил Игорь Ермилов, за годы проведения фестиваль стал одной из спортивных традиций Уфы. Он подчеркнул, что символично проведение мероприятия 31 мая — в день рождения велоспорта.

Фестиваль вновь объединил тысячи горожан и гостей столицы, подтвердив статус одного из самых массовых спортивных событий республики.

