Омари Тетрадзе продолжит работу в ФК «Уфа»

Одной из ключевых задач остается поиск спонсора

Правление футбольного клуба «Уфа» выразило доверие тренерскому штабу во главе с Омари Тетрадзе. Об этом сообщил председатель правления клуба, вице-премьер и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

По итогам сезона 2025/2026 уфимская команда заняла 15-е место в Первой лиге и сохранила прописку в турнире, повторив результат предыдущего чемпионата.

Также на заседании правления обсудили подготовку к новому сезону. В пресс-службе клуба сообщили, что «Уфа» выполнила все требования для получения лицензии на участие в Первой лиге сезона 2026/2027. Окончательное решение по этому вопросу примет Российский футбольный союз.

В клубе отметили, что правительство Башкирии продолжит оказывать поддержку команде. При этом одной из важных задач остается поиск нового спонсора.

