В Башкирии выставили на продажу механическую мастерскую почти за 700 тысяч рублей

Цена объекта может снизиться до 348 тысяч рублей

Администрация Новоянзигитовского сельсовета Краснокамского района выставила на продажу здание механической мастерской вместе с земельным участком. Начальная цена лота составляет 696 тысяч рублей.

Объект расположен в селе Староянзигитово на улице Победы. Площадь здания, построенного в 1986 году, составляет 924,7 квадратного метра. Вместе с ним продается земельный участок площадью 22,8 тысячи квадратных метров, предназначенный для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Согласно документации, обременения и ограничения на имущество отсутствуют.

Торги пройдут на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Стоимость объекта будет снижаться шагами по 10% до минимальной цены отсечения в 348 тысяч рублей. Если на одном из этапов появятся несколько претендентов, между ними проведут аукцион.

Прием заявок на участие продлится до 21 июня 2026 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.