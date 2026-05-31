В Башкирии щенок застрял на стройплощадке и дождался помощи спасателей

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС вызволили щенка, застрявшего между строительными плитами.

Сегодня в Белорецке на строительной площадке магазина между плитами оказался бездомный щенок.

Спасатели сразу же отправились на место происшествия. Используя специальное оборудование, они осторожно раздвинули плиты и освободили щенка. После этого щенка выпустили на свободу.

