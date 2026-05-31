Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин попал в список Forbes

Фото: vkvideo.ru/@soyuzmicrophones

Уроженец Нефтекамска, поэт и лидер инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин вошел в число победителей рейтинга Forbes «30 до 30».

В ежегодный лонг-лист журнала вошли 100 молодых россиян, добившихся успехов в бизнесе, науке, спорте, культуре и других сферах. Победителей определяли в десяти номинациях, включая категорию «Музыка».

Вместе с Ильей Золотухиным победителями музыкальной номинации стали московский исполнитель Михаил Смирнов, известный под псевдонимом Мартин, а также участники проекта Jakone&Kiliana Арам Байталов и Лиана Геворкян.

Финальный список лауреатов редакция Forbes сформировала на основе голосования читателей и оценки экспертного жюри.

Как отмечает издание, число ежемесячных слушателей группы «Бонд с кнопкой» к апрелю прошлого года превысило 3,7 млн человек, а композиция «Кухни» набрала более 11 млн прослушиваний на Spotify.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.