Уфимцам предложили решить вопрос с раздельным сбором через общее собрание

Жители Уфы могут добиться установки контейнеров для раздельного сбора мусора в своем дворе. Об этом сообщили в администрации Кировского района, отвечая на обращение горожан.

Для реализации инициативы собственникам необходимо обратиться в свою управляющую компанию, а также вынести вопрос на общее собрание жильцов и оформить его результаты соответствующим протоколом.

В районной администрации пояснили, что если предложение наберет необходимое количество голосов, управляющая компания будет обязана рассмотреть возможность организации площадки для раздельного сбора отходов.

Таким образом, решение о появлении специальных контейнеров во многом зависит от инициативы и поддержки самих жителей многоквартирного дома.

