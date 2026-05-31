В Уфе за выходные поймали восемь пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы провели массовые проверки на дорогах города в минувшие выходные.

В ходе рейдовых мероприятий инспекторы остановили и проверили более 260 автомобилей. По данным ведомства, за рулем в состоянии опьянения находились восемь водителей.

Кроме того, сотрудники ГАИ выявили свыше 60 нарушений правил дорожного движения. В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Профилактические рейды направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение аварий с участием нетрезвых водителей.

