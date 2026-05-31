Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав сироты из Башкирии

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жителя Башкирии, который в детстве остался без попечения родителей.

Обращение поступило в комментариях к аккаунту приемной главы СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Мужчина сообщил, что уполномоченные органы своевременно не поставили его на учет в качестве лица, подлежащего обеспечению жильем. В настоящее время ему также отказывают во включении в специализированную очередь.

По словам заявителя, обращения в различные инстанции результата не принесли.

По данному факту следователи СУ СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.

