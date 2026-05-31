Жителей Башкирии предупредили о грозах и тумане 1 июня

В Башкирии 1 июня прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, местами по региону пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, а в южных и горных районах может понизиться до 0...+5. Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 градусов.

Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман. Видимость местами ухудшится до 500–1000 метров.

Жителей и водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок.

