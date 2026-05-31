В районе Башкирии простились с погибшим в зоне СВО ефрейтором

фото: администрация Учалинского района

В деревне Ишмекеево Учалинского района состоялась церемония прощания с ефрейтором Адиком Хаматнуровым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Как сообщили в администрации района, участие в траурном митинге приняли родные и близкие военнослужащего, друзья, одноклассники, учителя, ветераны боевых действий и жители населенного пункта.

Соболезнования семье погибшего выразил первый заместитель главы администрации Учалинского района Алик Салахутдинов.

Адик Хаматнуров родился 23 апреля 1981 года в поселке Ныда Тюменской области. В 1998 году окончил Уразовский лицей, получив специальность тракториста. Позже он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции.

В администрации района отметили, что военнослужащий до конца оставался верен своему долгу и будет сохранен в памяти земляков как мужественный и преданный своей стране человек.

