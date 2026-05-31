В Башкирии продают бывший автовокзал

Аукцион по продаже здания пройдет в середине июля

В Нефтекамске на торги выставили здание бывшего автовокзала, расположенное на улице Энергетиков, 6Г.

Площадь двухэтажного объекта составляет 196 квадратных метров. Начальная цена лота определена в размере 5,6 млн рублей. Согласно опубликованной документации, собственником недвижимости является ОАО «РЖД».

Подать заявку на участие в аукционе могут все желающие до 8 июля. Проведение торгов запланировано на 14 июля.

Информация о продаже размещена на электронной площадке «РТС-тендер», где и состоится аукцион.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.