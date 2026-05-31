В Башкирии 14-летний подросток погиб на подаренном питбайке

Фото: ГАИ Башкирии

В Чишминском районе Башкирии 14-летний подросток погиб в ДТП с участием питбайка. Трагедия произошла вечером 30 мая на третьем километре автодороги Осоргино – Енгалышево.

По предварительным данным, несовершеннолетний за рулем питбайка, который, по информации ряда источников, был подарен ему родителями на день рождения, двигался по дороге общего пользования и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», следовавшим в попутном направлении. Водитель легковушки был трезв.

В результате аварии подросток получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время прокуратура Башкирии начала проверку, в ведомстве установят причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечения безопасности дорожного движения.

