Студентам из Башкирии в Москве бесплатно доставят посылки от родных

В Башкирии стартовал третий этап акции поддержки студентов, обучающихся в Москве, «Из Башкортостана с любовью». Благодаря проекту учащиеся смогут бесплатно получить посылки от родных и близких.

Из республики отправятся два маршрута продовольственного обоза. Первый пройдет через Учалы, Белорецк, Аскарово, Серменево, Уфу, Чекмагуш, Дюртюли, Нефтекамск и Агидель.

Второй охватит Сибай, Баймак, Юлдыбаево, Зилаир, Исянгулово, Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Чишмы, Языково, Буздяк, Белебей, Туймазы и Октябрьский.

Выдача посылок студентам в Москве и Московской области пройдет 30 и 31 мая. Для удобства участников организуют семь пунктов выдачи в разных районах столицы и Подмосковья.

Кроме того, студенты смогут отправить обратные посылки в Уфу. Зарегистрировать отправление можно будет непосредственно на месте получения.

