В Уфе пообещали запустить прямой маршрут между Сипайлово и Черниковкой

Новый маршрут планируют включить в транспортную схему города

Власти Уфы признали необходимость запуска нового автобусного маршрута между Сипайлово и Черниковкой. Об этом сообщили в городском управлении транспорта и связи в ответ на многочисленные обращения жителей, передают журналисты Ufatime.

Как отметили в ведомстве, маршрут планируют включить в документ транспортного планирования, после чего будет объявлен конкурс по выбору перевозчика. Завершить все необходимые процедуры рассчитывают до конца 2026 года.

Пока жителям предлагают пользоваться действующими маршрутами №27, №209, №244 и №288. По данным управления, перевозчики продолжают набор водителей, чтобы улучшить работу этих направлений.

Также в мэрии напомнили, что действующие социальные стандарты допускают до двух пересадок при поездках по городу. Владельцы карты «Алга» могут воспользоваться программой «Счастливый час», которая позволяет бесплатно пересесть в течение часа на другой автобус «Башавтотранса», трамвай, троллейбус или электричку.

В качестве примера в администрации привели маршрут с пересадкой у остановки «Улица Кольская», откуда после небольшой пешей прогулки можно продолжить поездку на другом общественном транспорте без дополнительной оплаты.

