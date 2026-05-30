Был стабильно тяжелый: изменилось состояние одного из пострадавших при ЧП в Нурлино под Уфой

Фото: прокуратура РБ

Состояние пострадавшего при взрыве и пожаре на нефтестанции возле поселка Нурлино под Уфой «незначительно улучшилось» и стало средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на Минздрав Башкирии сообщил ТАСС.

– Ранее состояние было стабильно тяжелое, есть небольшое улучшение, – отметили в ведомстве.

Напомним, взрыв на нефтяной станции в Уфимском районе прогремел 13 мая. Из-за него загорелся резервуар, который как раз собирались чистить от донных отложений. В результате ЧП троих работников госпитализировали (один из них впоследствии скончались) и еще четверо – погибли.

