НовостиПроисшествия30 мая 2026 14:04

Был стабильно тяжелый: изменилось состояние одного из пострадавших при ЧП в Нурлино под Уфой

Минздрав Башкирии: состояние пострадавшего при пожаре в Нурлино улучшилось
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: прокуратура РБ

Состояние пострадавшего при взрыве и пожаре на нефтестанции возле поселка Нурлино под Уфой «незначительно улучшилось» и стало средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на Минздрав Башкирии сообщил ТАСС.

– Ранее состояние было стабильно тяжелое, есть небольшое улучшение, – отметили в ведомстве.

Напомним, взрыв на нефтяной станции в Уфимском районе прогремел 13 мая. Из-за него загорелся резервуар, который как раз собирались чистить от донных отложений. В результате ЧП троих работников госпитализировали (один из них впоследствии скончались) и еще четверо – погибли.

