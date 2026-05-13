Фото: прокуратура РБ

Сегодня, около 10 часов утра под Уфой произошло ЧП: произошел взрыв и разгорелся крупный пожар. Рассказываем, что известно о случившемся.

ПРИЧИНА ПОЖАРА В СЕЛЕ НУРЛИНО ПОД УФОЙ

Инцидент произошел в селе Нурлино неподалеку от башкирской столицы. Столб дыма от пожара был виден за несколько километров от места пожара – фотографии стали активно распространяться по соцсетям. Туда направились силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар в Нурлино под Уфой / 13.5

Как пояснили в МЧС Башкирии, в районе Нурлино на нефтяной линейно-диспетчерской станции произошел взрыв, а затем – пожар. Это случилось во время «проведения технологических работ» на нефтебазе. По данным экстренного ведомства, вспыхнул резервуар с топливом.

На тушение крупного пожара прибыли 46 человек и 15 единиц техники.

Глава Уфимского района Николай Ельников поделился в своих соцсетях деталями взрыва на нефтестанции возле села Нурлино. Он сообщил, что приехал на место аварии вместе с начальником отдела надзорной деятельности Иделем Рысаевым.

- Сейчас делается все, чтобы взять огонь под контроль и полностью потушить его, - сказал он.

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ВЗРЫВЕ В НУРЛИНО

Изначально МЧС сообщало, что при пожаре в Нурлино пострадали два человека. Оба в крайне тяжелом состоянии: у одного обгорело 90% тела, у второго - 60%. Позже министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин обновил информацию по пострадавшим. Всего их трое. Помимо тяжелых, еще один находятся в состоянии средней тяжести. Всех доставили в Республиканский ожоговый центр

- Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуацию держу на контроле, - сообщил глава Минздрава.

РЕАКЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Взрыв в Нурлино привлек внимание правоохранительных органов. Так, прокуратура Башкирии уже начала проверку по факту инцидента.

– Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также проверит соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности при выполнении работ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – передали в ведомстве.

На место также прибыли сотрудники Следственного комитета Башкирии.

