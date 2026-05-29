Прокуратура подала иск против мэрии Уфы

Дело будет рассматривать Советский райсуд

Прокуратура подала иск против Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы. Ведомство намерено взыскать с администрации материальный ущерб, причиненный «Непейцевскому дендропарку» при его благоустройстве. Еще одним ответчиком выступает компания «Уралагротехсервис». Об этом сообщил Советский районный суд Уфы 29 мая.

– Исковые требования мотивированы тем, что на особо охраняемой природной территории «Непейцевский дендропарк», имеющего статус памятника природы, выполняются работы по установке детских игровых и спортивных площадок, стоянки автотранспортных средств, проложены беговые дорожки, а также ведутся иные работы по благоустройству без соблюдения требований природоохранного законодательства, – пояснили в инстанции.

Даты начала судебного разбирательства пока нет. Назначена подготовка по делу.

Непейцевский дендропарк был основан в XIX веке и имеет статус памятника природы регионального значения. Он расположен между Уфимским шоссе, улицами Шота Руставели и Российской. Здесь произрастает около 100 видов и форм древесных растений. Общая площадь дендропарка 284 тысячи кв. м.

