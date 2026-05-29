НовостиПолитика29 мая 2026 15:43

«Был опорой своей семьи»: 20-летнего ефрейтора похоронили в Башкирии

Источник:kp.ru
Фото: администрация Белорецкого района

В башкирском городе Белорецке состоялась церемония прощания с 20-летним Алексеем Поповым. Об этом сообщила местная администрация.

Алексей родился в 2005 году в Белорецке. Там же окончил школу №16. В ноябре 2024 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. Он служил в звании ефрейтора. В мае текущего года молодой человек погиб на боевом задании.

– По словам родных и близких, Алексей Витальевич был весёлым, отзывчивым, заботливым человеком. Был опорой своей семьи, – рассказали в муниципалитете. – Выражаем глубокие искренние соболезнования всем родным и близким Алексея Витальевича. Скорбим вместе с вами. Низкий поклон маме за воспитание достойного сына.

Прощание с Поповым прошло 25 мая.

