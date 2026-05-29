В Башкирии с 30 мая введут запрет на продажу спиртного из-за сабантуев

В республике в субботу начнут действовать ограничения на розничную продажу спиртного. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии с субботы, 30 мая, вводятся ограничения на розничную реализацию спиртных напитков. Как пояснили в пресс-службе республиканского министерства торговли, запрет будет действовать в муниципальных образованиях в дни проведения национального праздника Сабантуй.

При этом правило не затронет предприятия общественного питания, работающие на основании соответствующей лицензии (кафе, бары, рестораны).

Добавим, что праздничные гуляния в этом году охватят 54 района региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.