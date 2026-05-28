В Башкирии с 30 мая стартует сезон сабантуев

В дни сабантуев в районах запретят продажу алкоголя, ограничения не коснутся кафе и ресторанов.

Сезон сабантуев открывается в Башкирии 30 мая. Праздник, знаменующий окончание посевных работ, первыми встретят жители Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов. До середины июля в республике будут проходить народные гулянья с курешем, конными скачками, бегом в мешках, ярмарками и национальными угощениями.

Основные торжества намечены на 6 июня – в этот день сабантуй состоится сразу в 20 районах. Еще одни массовые празднования пройдут 12-13 июня, а завершится сезон 18 июля в Белорецком районе.

В дни проведения сабантуев в муниципалитетах вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Как пояснили в минторговли республики, эта мера необходима для безопасности и правопорядка во время массовых мероприятий. Ограничения не действуют в кафе, барах и ресторанах.

