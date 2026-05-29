Путин подписал закон о списании просроченных кредитов участникам СВО из Башкирии

Списание происходит по заявлению в службу судебных приставов, автоматически долги не аннулируют.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание части долговых обязательств для участников специальной военной операции и их супругов. Документ уже опубликован официально и вступит в силу для граждан, которые заключат контракт с Минобороны России начиная с 1 мая 2026 года.

Новая мера поддержки касается просроченных кредитов, по которым к указанной дате уже были приняты судебные решения. Речь идет о задолженностях, где суд постановил взыскать средства, кредиторы получили исполнительные документы или уже началось исполнительное производство.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а также председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина сообщила, что подобные механизмы поддержки уже применялись ранее. По ее словам, аналогичные решения принимались в 2024 году и помогли большому числу семей военнослужащих справиться с финансовыми трудностями.

Руководитель юридического штаба Ассоциации ветеранов СВО Башкирии Максим Волоцков уточнил, что закон распространяется на долги общей суммой не более 10 миллионов рублей. При этом списание задолженности не произойдет автоматически. Для получения льготы необходимо самостоятельно обратиться с заявлением в службу судебных приставов.

В Башкирии для участников спецоперации и их близких продолжает действовать широкий пакет региональных мер поддержки. В него входят бесплатное обучение детей, предоставление санаторных путевок для семей, налоговые послабления, выделение земельных участков и другие социальные программы.

