«Организм не выдержал»: многодетный отец скончался после тяжелого ранения

В Белорецком районе Башкирии простились с 39-летним Айнуров Гайуллииным. Об этом сообщили в местной администрации.

Айнур родился в селе Азналкино. Окончил местную школу, а затем поступил в Уфимский государственный авиационный университет и получил там специальность электромеханика. После окончания вуза работал в Белорецком металлургическом комбинате. В 2010 году Гайуллиин женился. У них с супругой родились трое детей. В октябре 2023 года мужчина принял решение подписать контракт с Минобороны России и стал рядовым. Спустя три месяца – в январе 2024-го – он был тяжело ранен в ходе боевых действий.

– Проходил лечение в госпиталях Ростова и Москвы. Проходил долгую реабилитацию от тяжелых ранений. Но, к сожалению, организм бойца не выдержал борьбы и от полученных ранений Айнур Зинафович скончался 24 мая, – рассказали в администрации Белорецкого района. – Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Прощание с Айнуром прошло 26 мая в его родном селе.

