НовостиПроисшествия28 мая 2026 11:00

Житель Башкирии получил штраф 350 тысяч рублей за оправдание терроризма

Суд запретил мужчине администрировать сайты и каналы на два года
УФСБ пресекло противоправную деятельность 23-летнего жителя Иглинского района.

Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли противоправную деятельность 23-летнего жителя села Иглино. Мужчина с мая по сентябрь 2025 года неоднократно размещал комментарии в телеграм-каналах. Лингвистическая экспертиза выявила в его высказываниях признаки оправдания деятельности украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России.

Центральный окружной военный суд признал молодого человека виновным в содействии террористической деятельности и назначил штраф 350 тысяч рублей. Также ему запретили на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Приговор пока не вступил в законную силу.

