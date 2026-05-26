Житель Уфы выманил у родственников бойца почти 200 тысяч рублей

В Уфе мужчина предстанет перед судом за обман семьи участника СВО.

В Калининском районе Уфы утвердили обвинительное заключение против 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

По данным прокуратуры Башкирии, в апреле-мае прошлого года он предложил знакомой за деньги помочь досрочно вернуть ее родственника из зоны спецоперации по состоянию здоровья, н на самом деле он не мог этого сделать. Однако мужчина выдумал посредника и подделывал переписку в мессенджере, чтобы убедить женщину. В итоге супруга военнослужащего и его родственница перевели обвиняемому почти 200 тысяч рублей. Деньги предназначались на оформление медицинских документов и транспортные расходы.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину и вернул похищенное. Уголовное дело передали в Калининский районный суд.

