Пострадавший на аттракционе в Башкирии мальчик переведен из реанимации в палату

12-летний ребенок вылетел с аттракциона и сломал позвоночник с голеностопом.

12-летнего мальчика, который 10 мая пострадал на аттракционе в Стерлитамаке, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Сейчас состояние ребенка оценивают как средней степени тяжести. Мама школьника написала в соцсетях, что в ближайшие недели врачи будут следить за ногой сына и за тем, как заживает кожа.

