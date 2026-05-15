Праздник в парке обернулся кошмаром: 12-летнего ребенка затянуло в аттракцион

Следком по Башкирии завел уголовное дело после ЧП на аттракционе в Стерлитамаке: пострадал 12-летний школьник. Фото: соцсети/прокуратура РБ

10 мая жительница Стерлитамака Гульнара С. со своим 12-летним сыном Андреем (имя несовершеннолетнего изменено - Ред.) и четырьмя его друзьями, у одного из которых был день рождения, пришли в парк имени Гагарина. Во время посещения аттракциона «Ракушка» произошло ЧП, в результате которого школьник получил страшные травмы и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Спустя три дня, когда состояние школьника стабилизировалось, его вертолетом санавиации доставили в Республиканскую детскую больницу в Уфе.

По словам мамы мальчика, владельцы аттракциона винят в произошедшем самого Андрея и утверждают, что он нарушил правила безопасности. Гульнара же настаивает на халатности операторов карусели, допустивших трагедию. Подробности произошедшего она рассказала «КП-Уфа».

12-летний мальчик из Стерлитамака попал в реанимацию после посещения аттракциона в парке Гагарина. Фото: предоставлено КП

«ВЫБРОСИЛО В ОГРАЖДЕНИЕ»

Мама мальчика с ужасом вспоминает тот день, когда привела Андрея в парк. Поначалу ничто не предвещало беды: дети веселились, ели мороженое и сладкую вату. В какой-то момент они решили прокатиться на аттракционе «Ракушка», напоминающем очень быструю карусель.

- Ребята сели в кабинку все вместе, впятером. Но оператор им сказала, чтобы кто-то один пересел, потому что она рассчитана только на четверых. Мой сын встал, чтобы пересесть в другую «ракушку». Но в этот момент оператор ушла и сразу включила аттракцион, не убедившись, что ребенок успел дойти и сесть, - вспоминает Гульнара.

То, что произошло дальше, женщина хотела бы поскорее забыть. Карусель начала вращаться в тот момент, когда ее сын стоял рядом с кабиной. А скорость вращения у «Ракушки» оказалась просто бешеной.

- Из-за того, что аттракцион начал вращаться, сына выбросило в зону между самим аттракционом и ограждением и там зажало. Механизм его как будто зажевал и потащил, разрывая ногу и сдавливая нижнюю часть тела. Сына госпитализировали в тяжелейшем состоянии в реанимацию, - рассказывает жительница Стерлитамака.

Тот самый аттракцион в парке Гагарина в Стерлитамаке. Фото: прокуратура РБ

ПЕРЕВЕЗЛИ В УФУ ВЕРТОЛЕТОМ

Когда 12-летнего мальчика привезли в больницу, врачи констатировали перелом позвоночника, нога у него была раздроблена и на ней отсутствовали два пальца. Медики буквально боролись за его жизнь и только через три дня им удалось стабилизировать состояние. Затем Андрея перевезли на вертолете санавиации в Уфу, в РДКБ. Там он все еще находится в реанимации, с ним в палате постоянно присутствует мама. В Минздраве Башкирии сообщили, что на данный момент его состояние оценивается как средней тяжести.

После этого трагического случая в соцсетях стали появляться обвинения в адрес самого Андрея. Мол, сам задержался и не сел вовремя в кабинку и вообще - нарушил все правила безопасности.

Мама пострадавшего мальчика считает, что оператор аттракциона допустил халатность, которая едва не стоила ее сыну жизни. Фото: соцсети

- Сейчас я молю Бога только об одном — чтобы мой ребенок остался полноценным человеком и смог восстановиться. Любой, кто знает моего сына подтвердит, насколько он послушный и осторожный ребенок. Он никогда бы самовольно не нарушил правила и тем более не стал бы вставать на движущемся аттракционе, - говорит Гульнара.

После ЧП владельцы отключили аттракцион «Вальс Ракушки». Накануне вечером руководство парка опубликовало комментарий по сложившейся ситуации.

- К сожалению, на аттракционе «Вальс» произошел несчастный случай. На данный момент этот аттракцион не работает. В настоящее время проходит тщательное расследование всех обстоятельств сложившейся ситуации. Руководство парка полностью сотрудничает с компетентными органами и предоставляет все необходимые документы и данные, - прокомментировали представители владельца.

Уже пятый день пострадавший ребенок лежит в реанимации. Фото: предоставлено КП

ОФИЦИАЛЬНО

15 мая к расследованию причин инцидента подключились правоохранительные и надзорные органы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Сотрудники надзорного ведомства проверяют аттракцион на возможные нарушения.

- Прокуратура с участием специалистов уполномоченных ведомств проверит соблюдение законодательства при эксплуатации аттракциона, его техническое состояние, а также исполнение требований техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело после травмирования 12-летнего школьника на аттракционе в Стерлитамаке. Фото: СУ СК по РБ

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности и надлежащее техническое содержание развлекательных объектов. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления республики, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Башкирии.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.