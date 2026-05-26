Уфимцы готовы потратить на свадьбу в среднем 810 тысяч рублей

Некоторые жители готовы потратить на торжество свыше 3 млн рублей

Жители Уфы в среднем готовы выделить на организацию свадьбы 810 тысяч рублей. Такие данные представили Авито Услуги и Авито Товары по итогам опроса.

Чаще всего респонденты рассчитывают уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч рублей или от 600 тысяч до 1 млн рублей — такие варианты выбрали по 24% участников опроса. Еще 20% планируют потратить от 100 до 300 тысяч рублей, а 13% — не более 100 тысяч. При этом по 9% готовы выделить на торжество от 1 до 3 млн рублей или даже больше 3 млн.

Среди обязательных свадебных покупок уфимцы чаще всего называли реквизит для развлечений гостей — игры и конфетти (46%). Обручальные кольца считают необходимыми 35% опрошенных, букет невесты и бутоньерку — 34%. Декор площадки планируют приобрести 27%, пригласительные и сувениры — 25%, а свадебные наряды — 21%.

При этом более половины опрошенных (55%) готовы купить часть товаров на ресейле. Только новые вещи предпочитают 32% респондентов, а 9% намерены приобрести большую часть необходимого «с рук».

