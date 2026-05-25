ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты России
НовостиОбщество25 мая 2026 16:56

В Сибае спасатели вызволили собаку, просидевшую три дня в колодце

В Госкомитете по ЧС напомнили об опасности открытых люков

В Сибае спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям помогли собаке, провалившейся в открытый люк возле стадиона «Труд».

Сообщение о попавшем в беду животном поступило в единую диспетчерскую службу от очевидцев. На место оперативно прибыли спасатели, которые выяснили, что собака находилась в колодце уже трое суток.

С помощью специального снаряжения животное аккуратно подняли на поверхность. К счастью, собака не пострадала — она была лишь напугана и истощена.

После спасения четвероногую передали неравнодушным очевидцам, которые пообещали позаботиться о ней.

В Госкомитете РБ по ЧС напомнили, что открытые люки представляют опасность не только для людей, но и для животных, и призвали сообщать о подобных случаях в экстренные службы.