В Нацбанке объяснили, почему в Башкирии стали медленнее расти цены

Годовая инфляция в регионе составила 6,2%

В апреле цены в Башкирии росли медленнее, чем месяцем ранее. Как пояснили в Национальном банке республики, на ситуацию повлияли укрепление рубля и увеличение предложения ряда товаров.

Одним из заметных изменений стало снижение цен на молоко — местные производители нарастили выпуск продукции. Вместе с этим подешевели сыры, сливочное и оливковое масло.

Более доступными стали и зарубежные поездки: снизилась стоимость туров в Египет, Китай, страны Юго-Восточной и Средней Азии. При этом отдых в местных санаториях перед летним сезоном, наоборот, подорожал.

Одновременно выросли цены на компьютеры, телевизоры и медицинские товары. Это связано с перебоями в поставках компонентов и ростом издержек производителей.

Годовая инфляция в Башкирии в апреле составила 6,2%, тогда как в среднем по России — 5,6%. В Нацбанке рассчитывают снизить показатель до 4% к 2027 году.

