НовостиОбщество25 мая 2026 15:42

Из-за теплой весны уборка урожая в Башкирии начнется раньше

Власти отмечают хорошие всходы и достаток влаги
Источник:kp.ru
В Башкирии посевную завершают раньше обычного

Аграрии Башкирии рассчитывают приступить к уборке урожая примерно на 10 дней раньше обычных сроков. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил вице-премьер республики Ильшат Фазрахманов.

По его словам, ранний старт связан с теплой весной и быстрыми темпами посевной. На 25 мая яровыми культурами в регионе засеяно 1,704 млн гектаров — это 86% от плана.

В четырех муниципалитетах сев уже завершен, еще в 19 районах подходит к концу. Власти отмечают хорошие всходы, достаток влаги и тепла. В некоторых хозяйствах уже начали заготовку кормов.

