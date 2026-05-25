НовостиОбщество25 мая 2026 14:59

В Башкирии прокуратура помогла сестре погибшего участника СВО

В Илишевском районе прокуратура вмешалась в дело о долгах погибшего участника СВО

Прокуратура Илишевского района Башкирии восстановила права местной жительницы, которая обратилась с жалобой на нарушение законодательства.

Как установила проверка, в ноябре прошлого года женщина, являющаяся сестрой погибшего участника специальной военной операции, подала заявление о прекращении исполнительных производств по кредитным обязательствам военнослужащего.

Несмотря на предусмотренные основания, ей отказали, вынеся соответствующее постановление.

Прокуратура района внесла протест на незаконное решение. По итогам его рассмотрения отказ был отменен, а права заявительницы восстановлены.

