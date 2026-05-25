В Башкирии выберут лучшие объекты придорожного сервиса

Фото: аккаунт главы Башкирии в соцсетях

С 1 июня организации и предприниматели, владеющие объектами придорожного сервиса в Башкирии, смогут подать заявки на участие в республиканском отраслевом конкурсе. Об этом сообщили в Министерстве торговли и услуг республики.

Победителей определят в нескольких номинациях, среди которых — «Лучший многофункциональный комплекс», «Лучший гостиничный комплекс», «Лучший автозаправочный комплекс», «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшая станция технического обслуживания», «Лучший автомоечный комплекс» и «Лучшее муниципальное образование в сфере придорожного сервиса».

Прием заявок продлится до 30 июня включительно. Для участия необходимо направить материалы на электронную почту Минторговли, приложив презентационные фото- и видеоматериалы.

Подробные условия участия опубликованы на официальных ресурсах ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.