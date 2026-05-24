В Башкирии в почве сельхозземель нашли превышение нефтепродуктов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили нарушения качества почвы на землях сельскохозяйственного назначения. Исследования проводились в апреле 2026 года по пробам, отобранным сотрудниками Россельхознадзора.

Всего в лабораторию поступило 28 образцов почвы. Эксперты провели 116 исследований, проверяя уровень плодородия и загрязненности, включая содержание нефтепродуктов, гумуса, кислотность, а также показатели калия и фосфора.

По итогам проверки в 10 пробах обнаружили пониженное содержание органического вещества: уровень гумуса составил от 0,6% до 1,7% при норме не менее 2%.

Кроме того, в двух образцах зафиксировали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов. Максимальный показатель достиг 3982 мг/кг при предельно допустимой норме в 1000 мг/кг.

Результаты экспертиз внесены в систему «Веста» и направлены в территориальное управление Россельхознадзора для дальнейшего реагирования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.