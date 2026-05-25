До +30° и сильные грозы: прогноз погоды в Башкирии на три дня

Синоптики прогнозируют порывистый ветер и локальный град

В Башкирии в ближайшие дни ожидается по-летнему теплая погода, однако уже к середине недели синоптики прогнозируют дожди, грозы и локальный град.

25 мая в республике существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным, умеренным, днем местами с сильными порывами. Ночью температура воздуха составит +10…+15°, на востоке — до +4°, днем воздух прогреется до +24…+29°.

26 мая ночью также преимущественно без осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Ночью ожидается +11…+16°, по востоку — до +5°, днем — до +25…+30°.

27 мая характер погоды изменится: прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а местами днем возможны ливни и град. Температура воздуха ночью составит +9…+14°, а днем снизится до +17…+22°. Ветер останется юго-западным, местами порывистым.