В Салавате произошел крупный пожар в заброшенном здании

В Салавате пожарные ликвидируют крупное возгорание в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Первомайской. Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС по Башкирии.

На место происшествия оперативно направили силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие подразделения установили, что огнем охвачена кровля здания.

Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. В тушении задействованы 55 человек и 17 единиц техники, в том числе 35 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

