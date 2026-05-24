В районе Башкирии мальчик исчез под водой во время купания

В Дюртюлинском районе ведутся поиски мальчика на реке Белой

В Дюртюлинском районе Башкирии на реке Белой ведутся поиски ребенка, который, предположительно, исчез под водой во время купания.

По предварительной информации, группа детей находилась у водоема без сопровождения взрослых. Как рассказали очевидцы, мальчик нырнул в воду возле плавательной платформы, однако на поверхность уже не вынырнул.

В настоящее время на месте происшествия проводятся водолазно-поисковые работы. Обстоятельства случившегося уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.